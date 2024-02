Fußball-Oberliga Leon Schütz träumt von der Profi-Karriere

Ausgebildet wurde der Offensivakteur in der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach. Bei den „Fohlen“ spielte er als Mittelstürmer, Zehner und Achter, zudem auf der Außenbahn. In der U23 wurde er dann zum linken Außenverteidiger umgeschult. Doch sowohl beim SV Straelen als auch beim 1. FC Kleve sieht man das Nachwuchstalent eher weiter offensiv. „Da fühle ich mich sehr wohl“, sagt Schütz, der von einer Laufbahn als Profi-Fußballer träumt. „Daran glaube ich weiterhin, ich fokussiere mich voll auf den Fußball. So will ich verhindern, dass ich mit dem Kopf woanders bin und den Fokus verliere. Ich will jetzt alles geben“, sagt Schütz. Viele Trainer hätten ihm bereits attestiert, reichlich Potential mitzubringen. „Ich versuche es. Und wenn ich im Alter von 22 oder 23 Jahren merke, dass es nicht klappt, kann ich mich immer noch umorientieren“, sagt Schütz.