Fußball : Nedzad Dragovic ist mit 37 Jahren immer noch eine Spitzenkraft

Nedzad Dragovic achtet sehr genau auf seinen Körper. Der erfahrene Routinier ist immer noch sehr fit. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Defensivmann ist der Abwehrchef des schlecht in die Saison gestarteten Oberligisten 1. FC Kleve. Der Routinier will mit der Mannschaft am Sonntag in der Partie beim FC Kray die Trendwende einleiten.

Von Maarten Oversteegen

Fehlstarts, Leistungstiefs und Krisen sind für Nedzad Dragovic kein Neuland. Dafür ist er zu lange im Geschäft. In den knapp 20 Jahren seiner Laufbahn im Amateur-Fußball hat er alles schon gesehen: unvergessliche Erfolge und schmerzliche Rückschläge. So kann den 37-Jährigen auch der verpatzte Saisonauftakt des 1. FC Kleve nicht aus der Ruhe bringen.

Der Fußball-Oberligist unterlag zuletzt TuRU Düsseldorf sowie dem 1. FC Monheim. „Wir sind nicht zufrieden, das hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Nach zwei Spieltagen mit null Punkten dazustehen, ist nicht schön. Allerdings verfallen wir nun auch nicht in Panik“, sagt Dragovic, der unangefochtener Abwehrchef der Mannschaft ist.

Immerhin hatten die Klever am vergangenen Sonntag eine Leistungssteigerung gezeigt, dennoch unterlagen sie dem 1. FC Monheim mit 1:2. Nedzad Dragovic traf spät per Distanzschuss, die Wende konnte er so allerdings nicht mehr einleiten. „Manchmal kann man nicht erklären, weshalb die Ergebnisse nicht stimmen. Bei uns war es sicherlich eine Mischung aus Unkonzentriertheit und mangelndem Willen. Hinzu kommt, dass wir nicht das nötige Quäntchen Glück hatten“, so Dragovic. Die Einstellung sei besonders gegen TuRU schwach gewesen, die Leistung bei beiden Partien. „Wir haben weiter viel Luft nach oben, bis zum Ziel 100 Prozent ist es noch weit“, sagt der Verteidiger.

Seit einigen Wochen hat Nedzad Dragovic mit Folarin Williams, der vom TV Jahn Hiesfeld gekommen war, einen neuen Partner im Defensivzentrum. Schließlich war Kisolo Deo Biskup zu seinem Ex-Klub Sportfreunde Baumberg gewechselt. Der 21-jährige Williams hinterließ bislang allerdings einen durchaus ansprechenden Eindruck. Im Zweikampf zeigt er sich recht kompromisslos, zudem schaltet sich Williams in den Spielaufbau ein – und entlastet so auch „Anführer“ Dragovic. „Der Junge macht sich gut. Sicherlich braucht er noch ein wenig Zeit, sich umzustellen. Aber er wird es packen. Dann wird Folarin auch noch mehr Ruhe am Ball haben“, sagt der Familienvater, der früher bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, dem VfB Homberg und dem SV Straelen aktiv war und seit 2017 für den Fusionsklub spielt. Noch bis zum Saisonende hat Nedzad Dragovic einen Vertrag beim Oberligisten.

Schon mehrfach wollte der 37-Jährige seine Laufbahn beenden, immer wieder stimmten ihn die Klever Verantwortlichen um. Immerhin ist Nedzad Dragovic ein wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler. Seine Kommandos braucht das Team von Trainer Umut Akpinar dringend. Doch wie geht es dem Routinier körperlich? „Ich achte sehr gut auf mich“, sagt Nedzad Dragovic.

In seinem Alter tut der Körper immer irgendwo weh, die Wehwehchen seien ein ständiger Begleiter. „Ich bin nicht mehr der Jüngste, da muss man auf einige Dinge besonderen Wert legen. Eine vernünftige Ernährung ist ganz wichtig. Außerdem muss ich viel schlafen und auf meinen Körper hören“, sagt Nedzad Dragovic, der dennoch äußerst selten wegen einer Verletzung außen vor ist.

Am Sonntag, 15 Uhr, ist der 1. FC Kleve beim FC Kray zu Gast. Die Essener haben ebenfalls keinen beeindruckenden Saisonstart hingelegt. Gegen TuRU Düsseldorf und ETB Schwarz-Weiß Essen spielte der FC Kray remis, dem VfB Hilden musste sich das Team von Coach Fabian Springob geschlagen geben. „Diese Mannschaft ist ganz schwer einzuschätzen. Sie hat sehr viele junge Spieler und einen neuen Trainer. Klar ist aber, dass Kray immer ein heißes Pflaster ist. Dort wird es zur Sache gehen“, so Dragovic.