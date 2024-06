Jugendfußball Kantersieg: C-Junioren des 1. FC Kleve sind schon fast am Ziel

Die A-Junioren des 1. FC Kleve, die die jüngst zu Ende gegangene Saison in der Fußball-Grenzlandliga auf dem dritten Platz beendet haben, sind mit einer 0:2 (0:0)-Niederlage bei Ligarivale SV Budberg, der in der gleichen Spielklasse die Vizemeisterschaft gefeiert hatte, in die Quali-Runde zur Niederrheinliga gestartet. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war der Kontrahent aus Rheinberg in der 59. Minute in Führung gegangen. In der 85. Spielminute machte der SV Budberg dann den Deckel drauf. „Am Ende haben wir aufgemacht und leider noch das zweite Gegentor kassiert“, sagte FC-Trainer Dominic Trarbach. „An sich war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem man das Gefühl hatte, dass das erste Tor entscheidend sein wird. Ich bin immer noch optimistisch, weil wir eine gute Leistung gezeigt haben. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, so der Klever Übungsleiter.