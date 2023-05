Fußball-Oberliga 1. FC Kleve macht Klassenerhalt perfekt

Der 1. FC Kleve hat sein Ziel erreicht. Der Fußball-Oberligist hat am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Mannschaft erreichte am Montag vor 800 Zuschauern in der Klever Eroglu-Arena ein 1:1 (0:1) in der Heimpartie gegen ETB Schwarz-Weiß Essen und holte damit den Punkt, der ihr noch fehlte, um den Verbleib in der fünfthöchsten Klasse aus eigener Kraft unter Dach und Fach zu bringen. Auch bei einer Niederlage wäre der 1. FC Kleve schon vor dem Saison-Finale am kommenden Sonntag beim VfB Hilden gerettet gewesen, weil der MSV Düsseldorf nicht über ein 0:0 in seinem Heimspiel gegen den SC St. Tönis hinausgekommen ist. Damit sind alle Entscheidungen in der Liga gefallen. Meister SSVg Velbert steigt auf, der FSV Duisburg, der FC Kray, der Cronenberger SC, TuRU Düsseldorf, der FC Monheim und der MSV Düsseldorf müssen runter in die Landesliga.