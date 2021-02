Fußball : 1. FC Kleve sucht mit Nationalspieler Jonas Hofmann Talente

Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach ist prominenter Pate der Aktion des 1. FC Kleve. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleve Der Leistungsträger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unterstützt den Klub bei seinem Talentetag, der wegen der Corona-Krise zum ersten Mal virtuell stattfindet.

Von Maarten Oversteegen

Es sind zwei bekannte Gesichter, die Kinder und Jugendliche aus der Region für den digitalen Talentetag des 1. FC Kleve motivieren sollen. Umut Akpinar, Trainer der Oberliga-Mannschaft des 1. FC, und Jonas Hofmann, Fußball-Nationalspieler des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, beteiligen sich an der Initiative, die in dieser Woche offiziell angelaufen ist. Bis zum 7. März läuft die Aktion. „Beim digitalen Talentetag des 1. FC Kleve suche ich gemeinsam mit den Klever Jugendtrainern das kreativste Video aus allen Einsendungen. Ich freue mich auf zahlreiche Einsendungen. Zeigt uns, was ihr draufhabt“, sagt der 28-jährige Jonas Hofmann in einer kurzen Videobotschaft an die Fußball-Talente aus der Kreisstadt und Umgebung.

So sollen Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre Aufnahmen ihrer besten Trickschüsse, Tricks, Finten oder koordinativen Übungen präsentieren. „Letztendlich ist der Kreativität aber keine Grenze gesetzt. Die Kinder sollen etwas zeigen, mit dem sie sich von anderen abheben und das mit Fußball zu tun hat“, sagt Niko Hegemann, der für die Organisation der Veranstaltung mitverantwortlich ist. In diesem Jahr habe der Wettbewerb in Anbetracht der Corona-Pandemie nicht in Präsenz stattfinden können. Daher habe man sich etwas anderes einfallen lassen, so Jugendtrainer Niko Hegemann. „Und die erste Resonanz beweist deutlich, dass das Format angenommen wird“, sagt der 21-Jährige.

Das Video sollte maximal 90 Sekunden lang sein, auch mehrere Einsendungen sind möglich. Die Balltalente müssen nicht Mitglied des 1. FC Kleve sein, jeder darf also teilnehmen. Die Aufnahmen können über die Plattform Instagram an den Kanal der Jugend-Abteilung des 1. FC Kleve oder per E-Mail an Jugend-Trainer Joris Ernst (j.ernst@­1fckleve.de) geschickt werden. „Geht raus, ran an den Ball, seid kreativ und zeigt uns coole Tricks“, ruft Trainer Umut Akpinar die Jugendlichen auf. Dem Sieger winkt ein unterschriebenes DFB-Trikot des Nationalspielers Jonas Hofmann.