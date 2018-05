Lokalsport: 1. FC Kleve mit breiter Brust ins Lokalderby

Kleve Fußball-Kreispokal: SV Hönnepel-Niedermörmter - 1. FC Kleve (heute, 18.45 Uhr). Die Bullen konzentrieren sich auf den Klassenerhalt.

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter empfängt heute den 1. FC Kleve zum Kreispokal-Derby (Anstoß: 18.45 Uhr). Zwei Mal sind sich die Mannschaften von Georg Mewes und Umut Akpinar in dieser Saison bereits begegnet, beide Spiele konnten die Schwanenstädter für sich entscheiden: In Kleve gab's im September einen 1:0-Heimerfolg, in Kalkar siegten die Rot-Blauen mit 3:2.

In einer solchen Besetzung werden die Klever den Weg zum Sportplatz an der Düffelsmühle nun nicht antreten. Der Kader wird noch breiter aufgestellt sein als beim letzten Ligaspiel. Niklas Klein-Wiele wird nach berufsbedingter Auszeit zurückkehren, auch die an die Zweitvertretung abgestellten Spieler kehren zurück zur ersten Garde. Für eine besondere Brisanz sorgt die Personalie Konrad Kaczmarek, der als Innenverteidiger der Gelb-Schwarzen auflaufen wird, in der nächsten Spielzeit aber in Kleve gegen den Ball tritt.