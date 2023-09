Fußball-Oberliga 1. FC Kleve verbessert sich auf Platz zwei

Die Startelf hatte Akpinar im Vergleich zur Vorwoche, als sein Team sich mit 3:2 gegen den FC Büderich durchgesetzt hatte, nicht verändert. Stürmer Danny Rankl, der von 2018 bis 2021 beim VfB Homberg spielte, war weiter verletzt außen vor. Den besseren Start in die Partie erwischte allerdings der Gastgeber vor 400 Zuschauern im PCC-Stadion. Schon in der vierten Minute traf Luca Kazelis an den Pfosten, der Klever Keeper Ahmet Taner wäre chancenlos gewesen. „Nach dem Pfostentreffer waren wir einige Zeit nicht mehr im Spiel, dabei hätte das der Weckruf sein sollen. Wir waren zu passiv“, sagte Akpinar.