Fußball 1. FC Kleve verliert nach der Halbzeitpause den Faden

Aber nach der Pause kam der SV Scherpenberg immer besser in die Begegnung und glich in der 50. Minute durch Ömer Akbel aus. Mit seinen beiden Treffern erhöhte Timo Falkenreck sogar auf 3:1 (74., 77.). Für Ergebniskosmetik sorgte dann noch der aufgerückte Klever Innenverteidiger Philipp Divis, der in der 88. Minute nach einer Ecke per Kopf zum 2:3-Endstand traf.