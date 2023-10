Fußball-Oberliga Zweite Niederlage in Folge für den 1. FC Kleve

Personell schaut es derzeit aber auch überaus schlecht aus. So fielen nicht nur Kapitän Fabio Forster, Spielmacher Niklas Klein-Wiele und Top-Stürmer Danny Rankl aus. Krankheits- oder verletzungsbedingt waren auch Hasan Akcakaya, Philipp Divis, Maximilian Janssen und Frederik Meurs außen vor. Das wirbelte die Startformation kräftig durcheinander. So standen etwa Juliano Ismanovski oder Dano Evrard von Anfang an auf dem Rasen. Und nach 26 Minuten musste Coach Akpinar gleich wieder kreativ werden: Defensivakteur Tim Haal wurde nach einem unglücklichen Pressschlag verletzt ausgewechselt, für ihn kam der Japaner Masaya Sasaki in die Partie.