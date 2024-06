Paukenschlag am Bresserberg Erster Absteiger: 1. FC Kleve zieht Reserve zurück

Der 1. FC Kleve, um dessen zweite Mannschaft sich schon seit Wochen Spekulationen gerankt hatten, zieht die Reißleine und hat die Reserve mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Hintergrund: Die meisten Talente aus der A-Jugend haben den Verein verlassen und sind beispielsweise zum Landesliga-Absteiger SGE Bedburg-Hau gewechselt. Außerdem soll der eine oder andere potenzielle Neuzugang seine Zusage nicht eingehalten haben. Ergebnis: Die Rot-Blauen sind schlicht und einfach nicht in der Lage, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die in der Bezirksliga mithalten kann. Eine Reserve kann jetzt erst wieder in der Saison 2025/26 in der Kreisliga A an den Start gehen. Der 1. FC Kleve II hat somit aktuell noch zwei Seniorenteams: Die Erste in der Oberliga und die Dritte in der Kreisliga B, Gruppe 1.