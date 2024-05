Rettung vor 800 Zuschauern 1. FC Kleve jubelt über den Klassenerhalt

In dieser Phase lief beim 1. FC nichts zusammen. Eine schwache Mittelfeldreihe lief nur hinterher und kam zu selten in die Zweikämpfe. Außerdem häuften sich die Fehlpässe. So kam die DJK zu einigen Chancen, scheiterte jedoch am eigen Unvermögen beziehungsweise am gut aufgelegten FC-Keeper Ahmet Taner, der eine fehlerfreie Vorstellung ablieferte.