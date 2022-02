Fußball : 1. FC Kleve II zeigt sich in guter Form

Der 1. FC Kleve II – hier Kapitän Marius Krausel (rechts) – setzte sich deutlich gegen Fortuna Millingen durch. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Mannschaft vom Bresserberg schlägt den rechtsrheinischen Bezirksligisten Fortuna Millingen mit 4:1. Viktoria Goch muss sich mit einem 1:1 beim A-Liga-Aufstiegsaspiranten Kevelaerer SV begnügen.

Am Wochenende haben die hiesigen Fußball-Bezirksligisten wieder fleißig getestet. Besonders am Sonntag waren die Vorbereitungsduelle von starkem Wind und viel Regen geprägt.

Bereits am Freitag spielte der FC Aldekerk gegen den ASV Süchteln. Ursprünglich wollte der FCA gegen den VfL Rheinhausen testen, doch die Partie wurde abgesetzt. Stattdessen empfingen die Aldekerker den Landesligisten aus Süchteln und verloren mit 0:4 (0:1). Zur Pause hatte lediglich Gäste-Spieler Kai Schürmann (39.) getroffen. In der zweiten Hälfte erhöhten Hiromasa Kawamura (55.) und Janpeter Zaum (57., 68.) auf 4:0.

Am Sonntag folgte dann der Heimtest gegen den starken A-Ligisten Grün-Weiß Vernum. Und die Gäste bestätigten ihre eindrucksvolle Leistung der vergangenen Wochen. Zum dritten Mal in Folge bezwang die Mannschaft von Trainer Sascha Heigl einen Bezirksligisten in der Vorbereitung. Die Vernumer setzten sich mit 1:0 (0:0) beim FCA durch. Den Treffer des Tages erzielte Justin Regenhardt.

Der 1. FC Kleve II setzte sich in der Heimpartie gegen Fortuna Millingen, die in der Bezirksliga-Gruppe sechs spielt,deutlich mit 4:1 (4:1) durch. Alle fünf Tore fielen in der ersten Halbzeit. Den Anfang machte der Gastgeber durch Julian Diedenhofen (7.). Tom Drews (11.) glich kurz danach aus. Doch die Klever machten weiter Tempo und gingen durch Julian Tenhaft (18.) wieder in Führung. Nicola Mölders (31.) legte das 3:1 nach. Diedenhofen erhöhte kurz vor der Pause noch auf 4:1 (45.).

Beim SV Sonsbeck II gewann der TSV Weeze knapp mit 2:1 (1:0). Dabei mussten die Gäste lange zittern. Denn die Schlussphase des Testspiels wurde noch einmal spannend. Florian Feddema (27.) hatte die Weezer zunächst in Führung gebracht. In der 88. Minute traf Nick Schwarma dann zum 2:0. Die Sonsbecker gaben sich aber nicht auf und drängten nach vorne. Der Lohn war der Anschlusstreffer durch Louis Bottländer (90.). Zu mehr reichte es für den Gastgeber nicht mehr.

So ganz wollten die Sportfreunde Broekhuysen die 2:4-Niederlagte gegen den A-Ligisten Viktoria Alpen, die sie eine Woche zuvor mit einer verstärkten Zweitvertretung kassiert hatten, doch nicht auf sich sitzen lassen. Sebastian Clarke, Spielertrainer des Tabellenführers der Bezirksliga-Gruppe 5, schickte gegen den Lokalrivalen aus der Gruppe 4 die stärkste Elf auf den Rasen. Prompt gelang auf dem Kunstrasenplatz an der Römerstraße ein ungefährdeter 4:1 (4:0)-Erfolg beim SV Straelen II. In der ersten Hälfte spielten die Gäste den überforderten Gegner förmlich schwindlig. Finn Helders (10. und 42.), Leon Peun (25.) und Philipp Thissen (31.) sorgten für eine auch in der Höhe verdiente 4:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel schalteten die Gäste mehrere Gänge zurück. Volkan Akyil (50.) erzielte den Ehrentreffer für Grün-Gelb.

Wenn‘s nach dem SV Sevelen geht, war die Partie beim Bezirksligisten DJK Twisteden schon ein kleiner Vorgriff auf die kommende Saison. Zwar musste sich der aktuelle Tabellenzweite der A-Liga-Qualifikationsgruppe 2 am Ende mit 1:3 (1:2) geschlagen geben, war aber über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner. Tom Cappel brachte den Gastgeber zunächst in Führung (13.). Simon van der Sande glückte auf der anderen Seite der Ausgleich (25.). Chris van Treeck besorgte die Pausenführung der DJK (34.); Torjäger Jan van de Meer machte nach 80 Minuten den Deckel drauf.