Fußball-Testspiele 1. FC Kleve II kassiert happige Niederlage im Duell der Spitzenreiter

Trainer Marco Schacht wollte das Resultat einerseits nicht überbewerten. „Denn wir haben erst am Dienstag wieder mit dem Training begonnen und konnten fußballerisch noch nichts machen, weil die Plätze am Bresserberg gesperrt waren“, sagte Schacht. Andererseits ärgerte ihn der Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten. „Da haben wir alles vermissen lassen. Doch die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt und sich gesteigert“, so Schacht.