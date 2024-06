Fußball-Bezirksliga Ein Nachbarschaftsduell im Zeichen des Abschieds

Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga rückte im Duell zwischen dem 1. FC Kleve II und dem Kevelaerer SV das Sportliche ein wenig in den Hintergrund. In einem insgesamt lauen Sommerkick setzten sich die Klever mit 3:1 (1:0) durch. Im Mittelpunkt stand jedoch der Abschied vom Trainer-Duo Marco Schacht und Marius Krausel sowie von den Spielern Fabian van Beusekom, Thomas Karcz, Christian Emmers und Niklas Albers, die noch einmal von Beginn an im rot-blauen Dress auflaufen durften.