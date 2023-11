Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II steckt sich höhere Ziele

Kleve · Die Mannschaft ist mit der Vorgabe in die Saison gegangen, den Klassenerhalt so früh wie möglich perfekt zu machen – und steht nach einer eindrucksvollen Serie an der Tabellenspitze. Jetzt will sie weiter oben mitmischen.

21.11.2023 , 17:11 Uhr

Der 1. FC Kleve II hat in den letzten neun Spielen 25 von 27 möglichen Punkten geholt – hier wird Torschütze Jacob Falkhofen beim 1:0 im Derby beim SV Rindern in die Höhe gehoben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Joachim Schwenk