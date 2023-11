Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II verteidigt die Tabellenführung

Der 1. FC Kleve II bleibt die Nummer eins in der Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft verteidigte am Freitagabend mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg im Derby beim SV Rindern die Tabellenführung. Der Klever Trainer Marco Schacht verteilte nach Abpfiff einige Komplimente. Das erste Lob ging an Jacob Falkhofen. Der 19-Jährige, der seit Wochen eine feste Größe in der Mannschaft des Spitzenreiters ist, hatte die Klever Gäste auf dem Kunstrasenplatz an der Rinderner Wasserburg in Führung geschossen – und das auf sehenswerte Art und Weise.