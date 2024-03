Fußball-Bezirksliga Negativserie: 1. FC Kleve II ist nur noch Sechster

„In der ersten Halbzeit war das sehr schwere Kost. Wir hatten uns eigentlich recht viel vorgenommen, sind jedoch nur zäh in die Partie gekommen. Fehler im Klever Aufbauspiel haben uns dann so richtig in die Partie gebracht“, sagte DJK-Trainer Marcel te Nyenhuis. In der 41. Minute konnte der Klever Kapitän Marius Krausel einen solchen Fauxpas in der Spieleröffnung noch auf der Linie bereinigen. Eine Minute später lag der Ball dann doch im Netz. Der Klever Keeper Lukas Albers hatte Alexander Swaghoven den Ball in den Fuß gespielt, der DJK-Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und schob zur 1:0-Führung ein.