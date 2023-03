Fußball-Bezirksliga Arbeitssieg: 1. FC Kleve II hat mehr Mühe als erwartet

Der 1. FC Kleve II hat im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga wichtige Punkte eingefahren. Die Reserve des Fusionsklubs feierte einen 2:1 (1:1)-Arbeitssieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht FC Aldekerk, das zwischenzeitlich selbst an der Führung geschnuppert hatte. Vor einer überschaubaren Kulisse erwischten die Rot-Blauen, die in der Tabelle auf Platz zehn rangieren, den besseren Start. Nach einigen Halbchancen in der Anfangsphase brachte Nicolas Dittrich die Gastgeber in der zehnten Minute in Führung. Bei einem Freistoß aus dem linken Halbfeld von Nicola Mölders stand der mit Abstand größte Mann auf dem Platz goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein.