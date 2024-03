Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Kevelaerer SV – Uedemer SV (Sonntag, 16 Uhr) Eins muss man dem Bezirksligisten aus Kevelaer lassen. Immer dann, wenn’s scheinbar unaufhaltsam in Richtung Tabellenkeller geht, ist die Mannschaft mit einem Befreiungsschlag zur Stelle. So war’s vor der Winterpause mit einem 1:0 bei den Sportfreunden Broekhuysen, von ähnlicher Bedeutung war am vergangenen Sonntag der 2:0-Erfolg beim VfL Repelen. Vorangegangen waren in beiden Fällen sechs sieglose Spiele in Folge. Mit einem Sieg gegen Verfolger Uedemer SV kann der Gastgeber endgültig die Weichen in Richtung Klassenerhalt stellen. Der Gegner hat im neuen Jahr abgesehen von einem 3:1-Pflichtsieg gegen Schlusslicht SV Straelen II noch nichts gerissen und deshalb mittlerweile nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.