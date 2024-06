Aufbruchstimmung Der Kader des 1. FC Kleve II nimmt langsam Form an

Beim Fußball-Bezirksligisten 1. FC Kleve II ging es zuletzt recht unübersichtlich zu. Gleich mehrere Leistungsträger teilten den Verantwortlichen am Bresserberg mit, ihre Karriere anderswo fortsetzen zu wollen. So verlassen etwa Maximilian Janssen (SV Rindern), Christian Emmers (Alemannia Pfalzdorf), Julian Tenhaft (SV Siegfried Materborn) und Marius Krausel (SV Rindern) das Team. Und auch an der Seitenlinie steht ein Wechsel bevor: Marcel Zalewski, bisher Trainer beim Landesliga-Absteiger SV Hönnepel-Niedermörmter, übernimmt die Aufgaben von Marco Schacht, der das Team innerhalb von zwei Spielzeiten aus dem Keller ins obere Tabellendrittel geführt hat. Schacht hatte Anfang des Jahres überraschend seinen Rückzug angekündigt.