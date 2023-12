Die Highlights am Wochenende Diese Fußball-Spiele sollten sie am Wochenende im Blick haben

Sportfreunde Broekhuysen – Kevelaerer SV (Sonntag, 13 Uhr). Der Kevelaerer SV war in der Bezirksliga glänzend aus den Startlöchern gekommen. Alles war bereitet für eine sorgenfreie Saison. Doch davon kann inzwischen keine Rede mehr sein. Die Mannschaft von Trainer Patrick Znak hat sechs Niederlagen in Folge kassiert – die Abstiegszone rückt immer näher. Ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht, wenn der KSV am Sonntag seine Visitenkarte auf der Sportanlage Op den Bökel abgibt. Gastgeber SF Broekhuysen spielt nach dem Abstieg aus der Landesliga eine glänzende Rolle und hat als Tabellenvierter gerade einmal drei Punkte Rückstand auf den aktuellen Spitzenreiter 1. FC Kleve II. Ein Blick in die Statistik: Das letzte Bezirksliga-Duell beider Mannschaften endete im März 2019 mit einer 2:3-Heimniederlage der Sportfreunde.

Viktoria Goch – Uedemer SV (Sonntag, 15 Uhr). Der Uedemer SV wird mit zwiespältigen Gefühlen an seinen letzten Auftritt bei Viktoria Goch zurückdenken. Am letzten Spieltag der Saison 2021/22 war ihm ein 3:1-Sieg gelungen, der allerdings überhaupt nicht bejubelt wurde, weil der Abstieg trotzdem nicht mehr verhindert werden konnte. Damals war für die Gäste ein Sieg Pflicht, um sich eventuell noch retten zu können. Jetzt stehen sie nach fünf Partien ohne Sieg erneut unter dem Druck, punkten zu müssen, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Und die Zielsetzung der Viktoria erklärt sich von alleine. Für sie zählt nur ein Sieg, um den Anschluss im Titelrennen zu wahren.