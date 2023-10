Fußball-Bezirksliga Der 1. FC Kleve II wird für seinen Fleiß belohnt

Er bleibt auch deshalb auf dem Boden, weil er weiß, dass er einige junge Akteure in der Mannschaft hat, die in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend des 1. FC Kleve in der Grenzlandliga aufgelaufen sind. „Die Jungs haben sich zwar bislang gut entwickelt. Doch man muss bei so jungen Spielern auch immer damit rechnen, dass es Rückschläge gibt“, so Schacht, der es nicht nur als seine Aufgabe ansieht, die Mannschaft in der Bezirksliga zu halten.