1. FC Kleve II Fußball-Bezirksliga

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II

Nach einer starken Vorstellung beim Aufstiegskandidaten vom TSV Wachtendonk-Wankum holt die Reserve des 1.FC Kleve ein Remis. In einem ausgeglichenen Spiel lautete das Endergebnis des Teams von Lukas Nakielski und Dilek Özden nach 90 Minuten 2:2.

Mit vier Änderungen in der Startformation begann die Reserve: Für Goris, Herzel, Miri und Albers rückten Harwardt, Wild, van Beusekom und Evrard ins Team.

Beim Tabellendritten zeigten die FC-Kicker von Anfang an eine engagierte Leistung. Nach 25 Zeigerumdrehungen erzielte jedoch der Gastgeber in Person von Torjäger Michael Funken das 1:0- für Funken war es bereits der siebte Saisontreffer. Anschließend blieb das Spiel offen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, keine der Mannschaften schaffte es aber, diese in ein Tor umzumünzen.