Fußball-Bezirksliga : Drei Ecken, drei Tore: 1. FC Kleve II setzt Serie fort

Kleve Die Mannschaft um Trainer Marco Schacht schlägt den Aufsteiger Kevelaerer SV mit 3:1 und verbessert sich auf den sechsten Tabellenplatz.

In der Fußball-Bezirksliga bastelt der 1. FC Kleve II an einer kleinen Serie. Nach Siegen gegen den SV Rindern (3:0) und beim FC Aldekerk (1:0) gewann die zweite Mannschaft der Rot-Blauen auch gegen den Kevelaerer SV. Auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg behielt das Team von Trainer Marco Schacht mit 3:1 (0:1) die Oberhand.

Nach dem Seitenwechsel musste der KSV-Coach zuschauen, wie seinen Schützlingen innerhalb weniger Minuten das Spiel entglitt. Wie bereits beim 3:0-Heimsieg gegen den SV Rindern zwei Wochen zuvor schlug die FC-Reserve in kürzester Zeit dreimal zu. Diesmal fielen alle Treffer nach einem Eckball. Dreimal legte sich Dennis Kalkes an der Eckfahne den Ball zurecht, dreimal fand er in der Mitte eine Abnehmer. Erst gelang Christian Emmers (67.) der Ausgleich, dann drehte Kapitän Marius Krausel (70.) das Spiel. Elf Minuten später markierte Nicolas Dittrich das entscheidende 3:1 – sehr zur Freude von FC-Trainer Schacht.

„Heute waren die Standards unsere Waffe. Ich bin stolz auf meine Jungs, dass sie gegen eine Mannschaft wie den Kevelaerer SV so zurückgekommen sind. Den Schwung müssen wir nun weiter mitnehmen“, so der Klever Übungsleiter. Sein Gegenüber ärgerte sich über den Auftritt seiner Mannschaft in Durchgang zwei. „Im Grunde hätte dieses Spiel Unentschieden enden müssen. Wenn wir uns in der zweiten Halbzeit allerdings so die Butter vom Brot nehmen lassen, können wir uns über die Niederlage auch nicht beschweren“, sagte Patrick Znak. Mit dem dritten Sieg in Folge verbesserte sich der 1. FC Kleve II, der mit drei Niederlagen in die Saison gestartet war, auf Rang sieben. Der Aufsteiger aus Kevelaer fiel zwar auf Platz neun zurück, hat aber nach wie vor vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.