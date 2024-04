Fußball-Bezirksliga Talfahrt: 1. FC Kleve II kassiert die vierte Niederlage in Folge

Entsprechend zufrieden zeigte sich Broekhuysens Co-Trainer Philipp Venten nach Abpfiff. „Wir haben eine ansprechende Leistung gezeigt und nicht unverdient gewonnen. So kann es auf jeden Fall für uns weitergehen“, sagte er. In einer chancenarmen ersten Halbzeit, in der sich viel im Mittelfeld abspielte, gingen die Gäste mit der ersten richtigen Chance in Führung. Die Klever Defensive spekulierte auf Abseits, der Pfiff blieb jedoch aus und Maurice Horster (42.) sorgte für die Halbzeitführung der Sportfreunde.