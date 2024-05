Sieg hätte auch zweistellig sein können 1. FC Kleve II erfüllt seine Pflichtaufgabe beim TuS Asterlagen souverän

Sehr viele Tore hat der Fußball-Bezirksligist 1. FC Kleve II am vorletzten Spieltag erzielt. In der Partie beim TuS Asterlagen setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Schacht deutlich mit 7:3 (3:1) durch. Die Gäste spielten bereits ab der 30. Minute in Überzahl, da ein Asterlager Spieler mit der Roten Karte vom Platz geflogen war.