Fußball-Bezirksliga : Gerechte Punkteteilung am Bresserberg

Kleve Trotz Verstärkung aus der Oberliga muss sich der abstiegsgefährdete 1. FC Kleve II mit einem 1:1 gegen den Tabellennachbarn DJK Twisteden begnügen.

Auf dem Kunstrasenplatz am Bresserberg begannen die Gastgeber dominant und gingen nach 39 Minuten in Führung. Frederik Meurs, in der Regel zwei Klassen höher für die Rot-Blauen im Einsatz, bediente Nicola Mölders. In Durchgang zwei kamen dann die Gäste besser ins Spiel. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Jan van de Meer der Ausgleich. Mit der letzten Aktion des Spiels hätte der DJK-Stürmer die Partei beinahe komplett gedreht, verpasste jedoch aus aussichtsreicher Position.