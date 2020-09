Fußball : 1. FC Kleve II feiert ersten Sieg und stoppt Neuling Uedemer SV

Kleve Der 1. FC Kleve II gewinnt in der Bezirksliga das Heimspiel gegen den Aufsteiger mit 3:1. Der Uedemer Trainer Martin Würzler erkennt den Erfolg des Gastgebers neidlos an.

Gleich zwei Serien gingen in der Fußball-Bezirksliga in der Partie des 1. FC Kleve gegen den Uedemer SV zu Ende. Der Gastgeber feierte am Sonntag beim 3:1 (2:0) seinen ersten Saisonsieg, während der mit drei Erfolgen gestartete Neuling USV die erste Niederlage kassierte.

Dabei gelang dem Gastgeber in der Begegnung ein Start nach Maß. Bereits nach vier Minuten behielt Biyan Kesen vom Elfmeterpunkt die Nerven und traf sicher zur Führung. Vorasugegangen war ein Foulspiel an Patrick Janssen. Auch in der Folge bestimmte der 1. FC Kleve II das Geschehen. „Wir sind heute überhaupt nicht richtig in die Partie gekommen. Kleve war eindeutig aggressiver und wollte auch mehr“, sagte der Uedemer Trainer Martin Würzler mit Blick auf die vorbildliche Einstellung des Gastgebers.