Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II deklassiert den Neuling SV Sevelen

In Durchgang eins sorgte Guiseppe Geukes nach acht Minuten für die Klever Führung, als er bei einem Fehler im Aufbauspiel der Gäste zur Stelle war und ins leere Tor einschob. „Wir haben viel Druck gemacht, uns viele Torchancen herausgespielt. Insgesamt ist der Sieg auch in der Höhe verdient. Wir hätten allein in der ersten Halbzeit schon vier, fünf Treffer erzielen können“, sagte Marco Schacht.