Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II rückt auf Platz fünf vor

Der 1. FC Kleve II reitet weiter auf der Erfolgswelle. Der Fußball-Bezirksligist gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen die DJK Twisteden mit 2:1 (2:1) und verbesserte sich in der Tabelle nach dem dritten Sieg in Folge auf Platz fünf. In Abwesenheit von Coach Marco Schacht, der vom spielenden Co-Trainer Marius Krausel vertreten wurde, brachte Henry Heynen den Gastgeber in der fünften Minute in Führung. Eine Flanke von Alexander Möller hatte Simon Schoofs an den zweiten Pfosten verlängert, wo Henry Heynen den Ball nur noch über die Linie drücken musste.