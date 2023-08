Fußball-Bezirksliga Uedemer SV findet gegen den 1. FC Kleve II nicht in die Spur

Jacob Falkhofen hatte die den 1. FC Kleve II in der 18. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. „Wir spielen klar den Ball“, kommentiert Würzler die Szene. Gut zwanzig Minuten später erhöhte Falkhofen bei einem Konter auf 2:0. Bei der Balleroberung will der Uedemer Trainer ein Foulspiel gesehen haben. Würzler: „Das sind einfach unglückliche Aktionen. Am Ende verlieren wir dennoch verdient.“