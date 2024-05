Deutliche Angelegenheit am Bresserberg 1. FC Kleve II feiert einen Derbysieg gegen den SV Rindern

Wer nach der Halbzeitpause eine Reaktion von den Rindernern erwartet hatte, sollte enttäuscht werden. Der kurz zuvor eingewechselte Jakob Falkhofen (50.) war sofort hellwach und erzielte das 3:0 für die Gastgeber. In der Folge waren die Klever einmal unaufmerksam, was sofort bestraft wurde. Julian Diedenhofen (59.) war plötzlich frei vor FCK-Torwart Lukas Albers, behielt im Eins gegen Eins die Oberhand und verkürzte für die Rinderner. Dieses Tor sollte am Ende aber lediglich Ergebniskosmetik bleiben. Erneut Falkhofen (75.) entschied die Partie mit seinem Doppelpack. Maxmilian Janssen ließ vier Gegenspieler stehen und legte uneigennützig quer. Janssen (85.) war es dann auch, der per Foulelfmeter zum 5:1 traf und damit den Schlusspunkt setzte.