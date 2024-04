Fußball-Bezirksliga 1. FC Kleve II feiert das Ende der Negativserie mit Pizza und Bier

Geht doch ! Der 1. FC Kleve II hat nach sechs Niederlagen in Serie wieder ein Spiel in der Fußball-Bezirksliga gewonnen. Das Überraschungsteam der Hinrunde behielt am Freitagabend im Kreisderby beim designierten Absteiger SV Straelen II mit 4:0 (2:0) die Oberhand und sicherte sich so die ersten Zähler seit Anfang März. Der Klever Trainer Marco Schacht äußerte sich anschließend ein wenig erleichtert: „So ein Sieg tut uns allen nach diesen Wochen richtig gut, auch wenn der Gegner schwach war. Wir haben nur anderthalb Torchancen zugelassen und die Partie seriös zu Ende gespielt, hätten jedoch selbst zwei, drei, vier Tore mehr schießen können“, sagte der FC-Coach, der den Schwung nun mit in den Saison-Endspurt mitnehmen will.