Vorsitzender äußert sich „Die Entwicklung ist traurig“

So tagte der Vorstand am Dienstagabend, die Verantwortlichen beschlossen in Abstimmung mit Trainer Zalewski das Aus für das Team, das seit 2011 in der Spielklasse unterwegs ist. Eine Zäsur. Dabei habe Trainer Zalewski alles gegeben. „Er hat bis zuletzt alles versucht, sehr umtriebig hat er sich bemüht“, sagt Thyssen. Schlussendlich aber habe auch der Übungsleiter den Trend nicht aufhalten können. „Großer Dank gilt auch Hans Noy und Edwin Schaale, die bis zuletzt alles für eine schlagkräftige Bezirksligamannschaft gegeben haben“, sagt Thyssen. Und: „Auch den verbliebenen Spielern möchte ich danken, dass sie sich bis zuletzt zum 1. FC Kleve positioniert haben“, so der Vorsitzende. Um den Kickern noch ausreichend Zeit für die Suche nach einem anderen Klub zu bieten, wurden sie bereits am Donnerstag über die Entwicklung informiert. In der kommenden Woche muss dann zunächst noch die offizielle Mannschaftsmeldung vorgenommen werden, um in der Folge den offiziellen Rückzug des Aufgebots mitzuteilen, erklärt Thyssen das weitere Vorgehen.