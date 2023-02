Spannender Neuzugang Neuer Hoffnungsträger für den 1. FC Kleve

Allerdings ist der Wechsel in die Oberliga ein Schritt zurück. „Die Spielklasse ist in diesem Jahr nochmal deutlich stärker geworden, aber die Regionalliga ist ein anderes Level“, sagt der junge Mann, der noch Trainingsrückstand hat. Coach Akpinar sagte zuletzt, dass sein neuer Schützling noch nicht für 90 Minuten bereit sei. „Ich bin derzeit etwa bei 70 Prozent. Zuletzt habe ich immer mal wieder bei Mannschaften trainiert, aber nicht so kontinuierlich wie jetzt. Ich merke aber, dass es von Einheit zu Einheit besser wird“, sagt Akcakaya, der dem Team auf gleich mehreren Positionen helfen kann. „Ich habe eigentlich schon überall gespielt: im defensiven und offensiven Mittelfeld, auf den Flügeln und in vorderster Front. Aber klar ist auch, dass ich eine etwas hängende Rolle hinter der Spitze bevorzuge.“ Hasan Akcakaya hat zunächst am Bresserberg einen Vertrag bis zum Sommer 2023 unterschrieben. Wie es danach weitergeht, könne er noch nicht sagen, so der 23-Jährige. Ambitionen habe er aber reichlich. „Ich bin ehrgeizig und möchte in meiner Laufbahn unbedingt noch höherklassig spielen. Dafür gebe ich ordentlich Gas. Ich bin davon überzeugt, dass ich noch deutlich mehr im Tank habe“, sagt der Fußballer.