Fußball-Oberliga 1. FC Kleve will die Pleitenserie beenden

Nach einem sensationellen Saisonstart in der Fußball-Oberliga machte sich zuletzt Ernüchterung breit beim 1. FC Kleve. Vier Niederlagen in Serie setzte es für das Team. Nun soll es wieder bergauf gehen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, ehe es am Sonntag um 14.30 Uhr in der heimischen Eroglu-Arena gegen den TSV Meerbusch geht.