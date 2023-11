Fußball-Oberliga Matti Völkel ist seiner Zeit schon voraus

Info

Personal Der 1. FC Kleve muss am Sonntag in der Begegnung beim SV Sonsbeck neben den Langzeitverletzten Niklas Klein-Wiele, Frederik Meurs und Maximilian Janssen auch Philipp Divis ersetzen. Der Innenverteidiger ist nach seiner fünften Gelben Karte für diese Partie gesperrt.

Der Gegner Der SV Sonsbeck ist derzeit bestens in Form. Der Tabellenzehnte hat in seinen vergangenen vier Spielen drei Siege und ein Unentschieden geschafft.

Die Bilanz Der 1. FC Kleve blieb in der vergangenen Saison in drei Duellen gegen Sonsbeck sieglos. In der Meisterschaft verlor er in der Eroglu-Arena gegen den damaligen Neuling mit 3:4 und erreichte im Rückspiel in Unterzahl nach Gelb-Roten Karten für Nathnael Scheffler und Niklas Klein-Wiele ein 3:3, nachdem er in der 85. Minute noch 1:3 zurückgelegen hatte. Im Niederrheinpokal gab es eine 0:1-Heimniederlage gegen Sonsbeck.