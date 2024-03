Fußball 1. FC Kleve behält seine Zuversicht

Fabio Forster (Kapitän) Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler sagt mit Blick auf den Klassenerhalt: „Ich bin absolut zuversichtlich. Wir haben in so vielen Spielen bewiesen, dass wir jede Mannschaft aus dieser Liga schlagen können.“ Der Routinier kommt bislang in dieser Saison auf 19 Partien, ihm gelang ein Treffer. „Unser Schlüssel zu mehr Erfolg liegt einfach in der Konstanz. Wir haben in dieser Saison überragende Leistungen, aber auch ganz schwache Leistungen gezeigt. Wenn wir unsere Leistung dazwischen einpendeln und konstant abrufen können, werden wir mit dem Abstieg nichts zutun haben“, sagt der Kapitän, der einer der Identifikationsfiguren am Bresserberg ist.