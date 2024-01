Trainingsauftakt beim Fußball-Oberligisten Lichtblick und Dämpfer für den 1. FC Kleve

Drei Winter-Neuzugänge hat der Oberligist für den Abstiegskampf verpflichtet. „Wir haben in den vergangenen Jahren fast nie Spieler in der Winterpause geholt. Doch diesmal mussten wir etwas tun, weil wir in der Hinrunde so großes Verletzungspech hatten“, sagte Akpinar. Der Trainer ist guter Dinge, dass Luca Tim Jerz und Alfred Appiah, die vom Ligarivalen SC St. Tönis gekommen sind, und Marvin Müller (SV Hönnepel-Niedermörmter), der früher schon einmal für den 1. FC Kleve gespielt hat, die erhofften Verstärkungen sind. „Sie haben beim ersten Training jedenfalls einen guten Eindruck hinterlassen“, so Akpinar. Ein gefühlter Neuzugang ist Henry Heynen. Der 19-jährige Mittelfeldakteur ist endgültig aus der zweiten Mannschaft, für die er in dieser Saison in 16 Bezirksliga-Spielen acht Treffer erzielt hat, in den Oberliga-Kader aufgerückt.