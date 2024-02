3:2-Erfolg im Test beim Duisburger FV 08 Alfred Appiah trifft beim Sieg des 1. FC Kleve und muss vom Platz

Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat am Mittwochabend einen 3:2 (1:1)-Erfolg im Testspiel beim Bezirksligisten Duisburger FV 08 geschafft. Trainer Umut Akpinar war nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die erneut einige Stammkräfte ersetzen musste. „Die Leistung war in Ordnung, hätte aber auch besser sein können. Es war auf jeden Fall ein wichtiger Test, weil wir in taktischer Hinsicht einiges ausprobiert haben“, sagte Akpinar. Er machte dem Gegner ein Kompliment. „Der Duisburger FV hat eine gute Bezirksliga-Mannschaft und war auch ein perfekter Gastgeber“, so Akpinar. Er wurde mit seinem Team nach dem Spiel auch zu einem Essen eingeladen.