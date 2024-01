Fußball-Oberliga Frederik Meurs feiert beim 1. FC Kleve sein Comeback

So feierte Rechtsverteidiger Frederik Meurs in Budberg nach langer Pause wegen einer Meniskusverletzung sein Comeback. Meurs hatte das erste Training nach der Winterpause noch abbrechen müssen, weil er wieder Schmerzen im Knie gehabt hatte. Am Sonntag stand er in Budberg die letzten 15 Minuten auf dem Platz. „Wir werden die Belastung jetzt kontinuierlich steigern“, sagte Akpinar, der in Budberg immerhin 19 Akteure einsetzen konnte. Lediglich Luca Thuyl, Juliano Ismanov­ski und Niklas Klein-Wiele mussten noch verletzt passen. Zudem halfen Max Janssen und Henry Heynen in der zweiten Mannschaft aus.