Setex-Cup Trotz müder Beine: Fußball-Oberligist 1. FC Kleve feiert erstes Erfolgserlebnis

Am Mittwoch steht ab 19.30 Uhr ein Testspiel beim Bezirksliga-Rückkehrer Borussia Veen auf dem Programm. Am Samstag präsentieren sich die Rot-Blauen erstmals den heimischen Fans. Um 15 Uhr wird im Stadion am Bresserberg die Partie gegen den Bezirksligisten FV Duisburg 08 angepfiffen. Das erste Pflichtspiel gibt’s am Sonntag, 11. August. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal geht’s zum Bezirksligisten Sparta Bilk.