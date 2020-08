Fußball : 1. FC Kleve siegt beim Regionalligisten

Kleve Der Oberligist dreht am Mittwochabend im Test beim VfB Homberg nach einem 0:2-Rückstand das Spiel und gewinnt mit 3:2. Sogar ein höherer Erfolg ist möglich. Trainer Umut Akpinar ist mit seinem Team sehr zufrieden.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve gewann am Mittwochabend sein zweites Testspiel in der Vorbereitung beim Regionalligisten VfB Homberg nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 (1:2). Sebastian Santana, Ryo Terada und Niklas Klein-Wiele trafen für die Klever im PCC-Stadion. „Inhaltlich war dieser Test wirklich richtig gut. Von der ersten Minute an haben die Jungs mutig aufgespielt und genau das umgesetzt, was wir uns in den letzten Tagen im Training mit dem Ball erarbeitet haben. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve.