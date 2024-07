1. FC Kleve weiter erfolgreich 5:1 in Veen: Der Fußball-Oberligist geht in die Offensive

Am Samstag sollte eigentlich für die Klever Elf die Heimpartie gegen den Duisburger FV anstehen, doch der Bezirksligist aus dem Ruhrgebiet hat den Test abgesagt. Dennoch will der 1. FC nicht von seinem Vorbereitungsplan abweichen und an diesem Wochenende auf jeden Fall noch eine Testpartie austragen. „Es ist natürlich schwer, so kurzfristig noch etwas zu vereinbaren. Aber vielleicht kann ich irgendwie noch einen adäquaten Gegner aus dem Hut zaubern“, sagte Mewes.