Fußball-Oberliga Elidon Bilali ist sofort eingeschlagen

Der 26-Jährige bereut seinen Wechsel nicht. „Ich fühle mich sehr wohl beim 1. FC Kleve. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich hätte ehrlich gesagt vor meinem Wechsel nicht gedacht, dass alles so schnell gehen würde“, sagt Bilali, der bislang in allen neun Partien der Saison von Anfang an auf dem Platz stand. Eine Torvorbereitung steht bislang zu Buche. Beim 1. FC Kleve verdrängte Bilali Frederik Meurs auf die rechte Außenbahn. „Ich habe bei der SV Hö.-Nie. zuletzt zwei Jahre lang als Linksverteidiger gespielt, davor vier Jahre lang links vorne. Ich kannte die Position also schon“, sagt Bilali, der ohnehin vielseitig einsetzbar ist. Beim 1. FC Kleve traf der Verteidiger auch wieder auf Georg Mewes, einst Trainer an der Kalkarer Düffelsmühle. Heute ist der 74-Jährige Sportlicher Leiter am Bresserberg.