Fußball : 1. FC Kleve freut sich auf Highlight-Spiel gegen den KFC Uerdingen

Kleve Der Oberligist trifft am Sonntag im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion auf den Spitzenreiter. Angreifer Niklas Klein-Wiele ruft seine Mannschaftskollegen dazu auf, sich auf den Team- und Kampfgeist zu besinnen.

In der vergangenen Saison hatte Niklas Klein-Wiele die Latte beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve hochgelegt. Der 28-Jährige, der am Bresserberg als hängende Spitze aufläuft, traf 14 Mal. „Ich habe in der vergangenen Saison viele Tore gemacht. Das will ich natürlich auch in dieser Spielzeit schaffen“, sagt Klein-Wiele, der bislang auf vier Treffer kommt. „Das Wohlbefinden der Mannschaft ist aber viel wichtiger. Ich bin erst zufrieden, wenn der Erfolg des Teams wieder zurück ist“, sagt der Reeser.

Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der 1. FC Kleve auswärts auf den Spitzenreiter KFC Uerdingen 05. Die Krefelder spielten in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga und sind nun auf bestem Wege zurück. „Natürlich ist das ein besonderes Spiel für uns. Hinter dem KFC Uerdingen und dem Grotenburg-Stadion steckt viel Geschichte. Da werden sicher auch eine ganze Menge Zuschauer vor Ort sein“, sagt Klein-Wiele. Chancenlos aber sei man keinesfalls. „Wir nehmen die Aufgabe gerne an. Und wenn wir unsere Leistung bringen, können wir in Uerdingen durchaus etwas mitnehmen. Die kämpferische und spielerische Klasse dafür haben wir“, sagt der 28-Jährige. Im Krefelder Stadtteil Bockum kommt es übrigens zu zwei Wiedersehen. Der 22-jährige Younes Mouadden wechselte im Sommer vom 1. FC Kleve zum KFC Uerdingen, nachdem er den Verantwortlichen der Rot-Blauen eigentlich bereits die Zusage gegeben hatte. Stammspieler ist der Angreifer bei seinem neuen Klub allerdings noch nicht geworden, bislang trug sich Younes Mouadden drei Mal in die Torschützenliste ein. Beim 1. FC Kleve wiederum steht Ahmet Taner zwischen den Pfosten. Der 30-Jährige spielte von 2015 bis 2017 beim KFC Uerdingen, damals ebenfalls in der Oberliga.