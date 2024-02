Fußball-Oberliga Newcomer Alfred Appiah hat beim 1. FC Kleve viel vor

In der vergangenen Saison gehörte Appiah in Tönisvorst noch zu den wichtigsten Akteuren. In 33 Partien gelangen ihm zehn Treffer und fünf Vorbereitungen. Doch in dieser Saison spielte der Sportmanagement-Student bloß noch eine Nebenrolle. „Eine Verletzung hat mich stark zurückgeworfen. Ich will nicht alles darauf schieben, aber das war ein entscheidender Faktor. Daher brauchte ich jetzt einfach mal eine neue sportliche Herausforderung“, sagt Appiah. „Ich will einfach wieder wichtig fürs Team sein.“ Und das Ankommen am Bresserberg sei überaus leichtgefallen. „Ich wurde sehr gut aufgenommen. Das Drumherum ist so familiär, wie es mir im Vorfeld beschrieben worden war“, sagt der Stürmer.