Fußball-Oberliga 1. FC Kleve sorgt für einen Befreiungsschlag

Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Hasan Akcakaya (44.) dann für die Entscheidung zu Gunsten des 1. FC Kleve. Niklas Klein-Wiele hatte per Kopf für den 23-Jährigen vorgelegt, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Es war bereits der fünfte Saisontreffer des Angreifers, der in der vergangenen Saison noch für den FC Memmingen in der bayrischen Regionalliga gespielt hatte und im Winter an den Bresserberg kam. Der Youngster hat bereits einen Stammplatz erobert und macht in regelmäßigen Abständen den Unterschied. Wenig verwunderlich also, dass die Kaderplaner des 1. FC Kleve gerne mit Akcakaya verlängern würden. Entsprechende Gespräche sollen in den nächsten Wochen geführt werden.