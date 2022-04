Fußball : Warum der 1. FC Kleve und der 1. FC Bocholt Erzrivalen sind

Wenn der 1. FC Bocholt und der 1. FC Kleve aufeinandertreffen, wird auch manchmal Pyrotechnik gezündet, so wie hier im Jahr 2019. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Am Sonntag empfängt der Oberligist den Spitzenreiter. Bis zu 1000 Zuschauer werden erwartet, die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft. Doch woher kommt die Fehde? Ein Blick zurück.

Von Maarten Oversteegen

An Viktoria Goch lassen die Fans des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve für gewöhnlich kein gutes Haar. Auch der SV Straelen ist unter rot-blauen Fans nicht allzu beliebt. Doch die Rivalität mit dem 1. FC Bocholt scheint noch deutlich aufgeladener zu sein, sie hält die Anhänger seit Jahren in Atem. Dabei sind es beinahe 50 Auto-Kilometer von Kleve aus in die Stadt im Westmünsterland. Woher kommt also dieser Zündstoff? Wir haben bei den Protagonisten nachgefragt. Denn: Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der 1. FC Kleve den Spitzenreiter 1. FC Bocholt.

Schon seit Anfang der 2000er-Jahre sind sich die Fanlager der beiden Klubs nicht grün. Damals spielten die Teams in der Oberliga Nordrhein. Verantwortliche erinnern sich, dass Fans des 1. FC Bocholt einst im Stadion des 1. FC Kleve einen Torpfosten schwarz-weiß angemalt hatten. Im Gegenzug hatten Klever Fans Sprüche auf einer Autobahnbrücke der A 3 verewigt, die sich an die Bocholter richteten. Noch ältere Zeitzeugen beteuern sogar, die Rivalität zwischen beiden Klubs habe bereits bestanden, als es noch die später fusionierten Vereine VfB und Sportclub Kleve gab.

Info Sicherheitsvorkehrungen und Anreise Prognose Die Verantwortlichen des 1. FC Kleve rechnen am Sonntag mit bis zu 1000 Zuschauern. Schon am Donnerstag waren 300 Karten im Vorverkauf vergriffen. Die Tageskassen sind ab 13.30 Uhr geöffnet. Anreise Für Gästefans mit Stehplatzkarten ist der Parkplatz und Eingang an der Bresserbergstraße 49 vorgesehen. Im Bereich der Welbershöhe und Bresserbergstraße gilt am Sonntag ein striktes Parkverbot. Den Fans des 1. FC Kleve wird die Anreise mit dem Fahrrad empfohlen.

Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, verweist auf die geographische Nähe der Städte. „Klever kaufen in Bocholt ein, andersherum auch. Zudem wird die Zeitung des jeweils anderen mitgelesen. Außerdem sind die beiden Vereine in der Region vermeintliche Top-Klubs. Ich glaube, dass da der lokale Vergleich herkommt“, so Thyssen. Zudem seien in der Vergangenheit immer wieder Jugendspieler zwischen den Klubs hin- und hergewechselt, auch das habe die Stimmung angeheizt. Bei den Senioren sind solche Wechsel jedoch selten. Mit Marc Beckert haben die Bocholter einen Spieler in ihren Reihen, der früher am Bresserberg aktiv war.

„Die Rivalität mit Viktoria Goch liegt auf der Hand, bis dahin sind es zehn Minuten. So richtig erklären kann ich die Rivalität mit Bocholt aber nicht. Sie kristallisierte sich wohl 2003/2004 in der Oberliga heraus“, sagt Stefan Schneiders, der im Vorstand des 1. FC Kleve für den Spielbetrieb verantwortlich ist und einen Draht in die Fanszene hat. Bis zu 1000 Zuschauer erwartet der 1. FC Kleve am Sonntag, drei Bocholter Busse wurden angekündigt. „Es treffen zwei Mannschaften mit einer aktiven Fanszene aufeinander. Wir haben alles dafür getan, dass das Spiel sicher über die Bühne geht. Es wurden ein separater Bereich, Eingang, Grillverkauf und Parkplatz für die Bocholter eingerichtet. Außerdem ist mehr Sicherheitsdienst vor Ort. Daher haben wir keine Bedenken“, so Schneiders. Auch die Polizei hat sich für den Spieltag angekündigt, Krawalle sollen verhindert werden.

Im November 2019 lief die Partie der Oberligisten zwischenzeitlich aus dem Ruder. Fans machten ab der ersten Minute mit verbalen Tiefschlägen und feindseligen Gesängen auf sich aufmerksam. Die Bocholter setzten sich in Szene, in dem sie gegnerische Fanschals in Brand steckten und aufs Spielfeld warfen. Ein Klever Fan musste nach wüsten Beschimpfungen gegen Bocholt-Anhänger das Stadion verlassen. Spieler, Fans und Offizielle diskutierten nach Schlusspfiff noch wutentbrannt, während es auf dem Parkplatz zu Tumulten kam. Auch die Polizei musste eingreifen. Die Partie endete 1:1. „Diese Rivalität stammt aus alten Oberliga-Zeiten, als die Teams für die Auswärtstouren noch weit fahren mussten. Da lagen Kleve und Bocholt geographisch nah beieinander“, sagt Jan Winking, Trainer des 1. FC Bocholt, der mit seinem Team seit der vergangenen Woche auf dem ersten Platz steht. „Wir haben in dieser Saison eine historische Chance. Die Tabellenspitze wollen wir auf keinen Fall hergeben, für uns zählen jetzt nur Siege. Klar ist aber auch, dass wir im Derby besonders gefordert sein werden. Der 1. FC Kleve hat viele Werkzeuge, um uns Probleme zu bereiten“, sagt der 26-Jährige. „Wir haben in der Aufstiegsrunde bereits gemerkt, dass man nicht mehr mit 5:0 oder 4:0 gewinnt. Es zählen jetzt nur noch Kleinigkeiten“, sagt Winking. Er muss nur auf Angreifer Sergen Sezen (Knie-Operation) verzichten, zudem stehen Fragezeichen hinter dem Einsatz von Tobias Boche.

Angespannter ist die Personallage beim 1. FC Kleve. Das hat eine Menge mit der zweiten Mannschaft zu tun, die um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft. Am vergangenen Wochenende hatte Trainer Umut Akpinar sieben Akteure abgestellt, darunter waren Frederik Meurs, Luca Plum oder Christian Emmers. Es wird erwartet, dass der 1. FC Kleve II auch nun wieder Unterstützung vom Oberliga-Team bekommt. Immerhin kehrt Kisolo Deo Biskup nach seiner Rot-Sperre zurück. „Natürlich lebt das Spiel des 1. FC Kleve gegen den 1. FC Bocholt von der Rivalität. Dennoch geht es für uns nur um drei Punkte. Wir wissen um die Qualität der Bocholter, rechnen uns aber auch Chancen aus. Wir wollen ein richtig gutes Spiel abliefern“, sagt Akpinar. Sein Team steckt in einer Ergebniskrise, seit Ende Februar hat der 1. FC Kleve nicht mehr gewonnen. Die letzten vier Partien gingen verloren. Und das, obwohl das Team Woche für Woche überzeugend aufspielt.