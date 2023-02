Fußball-Niederrheinliga Benno Paaßen sichert dem 1. FC Kleve einen Punkt

Die C-Junioren des 1. FC Kleve mussten sich in der Fußball-Niederrheinliga vor heimischer Kulisse mit einer Punkteteilung begnügen. Das Spiel gegen den Tabellenzehnten VfB Bottrop endete 1:1 (0:0). Über 70 Minuten sei das Ergebnis durchaus leistungsgerecht, sagte der Klever Trainer Niko Hegemann. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten brachte Jamiu Yusuf den Gast nach einer Ecke in der 57. Minute in Führung – zum Ärger von Niko Hegemann. „Denn der Eckball war eigentlich ein klarer Abstoß für uns“, sagte der Klever Übungsleiter.